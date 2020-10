Evans Berreondo Giron, de Medicina en Harvard a Derecho en la Universidad del Sur

Según explica, “Evans realizó un gran trabajo comparando los estados norteamericanos para determinar el impacto de sus políticas públicas en la prevención de la enfermedad. Su trabajo no sólo incluyó cuestiones académicas, sino también otros aspectos vinculados a nuestra cultura, ya que lamentablemente no podía experimentarla presencialmente por el contexto de pandemia”

“A través de la Asociación de Ex Alumnos de Harvard me entero de la convocatoria para que alumnos de esa casa realicen pasantías remotas en otras universidades. Nuestro proyecto se denomina ‘Diseño institucional en Estados Unidos y Latinoamérica para la prevención de la COVID -19’, y así llegó Evans. Nos sorprendió gratamente que pueda sumarse, y conformamos un cronograma de investigación con reuniones periódicas conmigo como director y con el grupo en general, donde se discutían los avances”, contó el doctor Matías Irigoyen, que es profesor titular de “Introducción al Derecho” en la UNS, donde además dirige la Maestría en Derecho. Este docente fue académico visitante en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, donde realizó su posdoctorado.

“En cuanto a la investigación específica que realicé durante los dos meses de la pasantía, fue diferente de lo que estaban haciendo los demás. Mientras el resto del grupo hacía una investigación mucho más enfocada en el Derecho, el profesor -conociendo mi interés en Medicina- pensó que sería interesante para mí analizar las estadísticas de casos en los Estados Unidos. Comparé diferentes estados dado su número de casos per cápita y fue increíblemente interesante ver cómo funcionaban diferentes enfoques para diferentes regiones. Por ejemplo, aunque en el estado de Nueva York era mucho más importante entrar en cuarentena de inmediato, ese no era necesariamente el caso de Montana, donde la densidad de población era increíblemente menor. A través de esta investigación pude aprender más sobre la crisis de salud pública en los Estados Unidos y definitivamente creo que me permitirá convertirme en un mejor médico en el futuro”, reflexionó.

