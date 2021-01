Exdelegado municipal reclamó que haya sedes para preinscribirse para vacunarse contra la covid-19 en el barrio Noroeste

Señaló que “en el sector hay muchas instituciones que no tendrían problemas para prestar sus instalaciones” y mencionó que “la gente que vive entre las calles Malvinas, avenidas La Plata y Colón y la ruta 3, en Caracol, Mariano Moreno, o el Bajo Rondeau, entre otros sectores, no tiene dónde inscribirse”.

El exdelegado municipal Adrián Macre señaló hoy que no entiende por qué no hay instituciones del barrio Noroeste dentro de las sedes designadas para realizar la preinscripción para vacunarse contra el covid-19.

