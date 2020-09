Existe preocupación por el aumento de casos de coronavirus fuera del AMBA

Stolkiner aportó también su mirada sobre los niños y adolescentes. “En los de clase media, con acceso a medios informáticos, el atraso educativo no es lo más grave. Lo grave es el lugar de socialización y la familia no puede reemplazarlo”.

En ese sentido, dijo que la situación es preocupante “porque los sistemas de salud son más débiles que lo que ha sido para el AMBA” y, a título personal, sostuvo que “en varias jurisdicciones no se pensó con seriedad que podía llegar esta pandemia y no se realizaron las modificaciones necesarias al sistema”.

