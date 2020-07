Expectativa por el cambio de juez en la causa del espionaje ilegal

Entre los principales acusados del expediente figura la ex coordinadora de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, Susana Martinengo, quien declaró en la noche del jueves y confirmó su vínculo con los espías, aunque dijo que no recibía de ellos informes de inteligencia, sino que se nutría de información que ellos le aportaban.

“La jurisprudencia es pacífica, no implica que los actos jurídicos del juez removido no sean válidos, la recusación no acarrea la nulidad de los actos”, sostuvo la fuente al analizar la decisión de tribunal de apelaciones.

El cambio de juez se produjo tras un planteo de los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez quienes sostuvieron que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan en este y otro expediente que está en manos de Auge.

Fueron los fiscales quienes solicitaron allí la detención de Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, y sindicado como jefe operativo de los ex agentes denunciados por espionaje ilegal; y luego las causas de espionaje fueron unificadas.

