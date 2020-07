Fabián Cubero denunció penalmente a Nicole Neumann

Según informó Andrea Taboada este jueves en “Los Ángeles de la Mañana”, la rubia no quiso que sus hijas vayan con él para festejar el cumpleaños de una de ellas, que es mañana, a la casa que el padre comparte con su actual novia, Mica Viciconte. “Es una denuncia penal realizada en el transcurso de la mañana de Fabián Cubero contra Nicole Neumann. Es la segunda, se realizó en Pacheco, en la comisaría de Talar de los Troncos, porque no le entrega a sus hijas”, informó la angelita, y detalló: “Le correspondía en el día de hoy a Fabián Cubero tener a sus hijas para llevárselas a su casa y pasar el cumple de Sienna que es mañana”.

Así como hay ex parejas que se tratan como amigos o al menos mantienen un buen vínculo, existen otras que se sacan chispas por reiteradas discusiones y enfrentamientos que parecen no tener fin. En este segundo caso se encuentran como abanderados Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes luego de vivir 11 felices años de matrimonio y tener tres bellas hijas, Sienna, Allegra e Indiana, nunca más encontraron la paz desde que se separaron, y en esta oportunidad, el exfutbolista denunció penalmente a la modelo por negarle poder ver a las tres nenas.

