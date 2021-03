Fabián Doman se vacunó contra el coronavirus en Miami

“Quiero remarcar que Miami no es para un tour vacunatorio como se ha dicho, que es totalmente legal, quiero aclararlo porque no es tan fácil vacunarse como se cree. Entre otras cosas, tenés que tener un celular americano, y mi mujer me ayudó mucho en todo esto”, remarcó Doman, quien añadió lo emocionante que fue encontrarse con ciudadanos de otros países en la fila.

El conductor de Intratables, quien tiene 56 años y vivió cuatro años en los Estados Unidos, al ser advertido de la posibilidad viajó y recibió la monodosis de la vacuna de Johnson & Johnson. “Lo consulté con varios doctores, como Eduardo López, y me dijeron que por mi edad lo hiciera, y llené varios formularios, presenté todo, fui con DNI argentino y me vacuné”.

