Fabiola Yáñez saludó a Alberto Fernández

“Cuando se te va la mano con los filtros”, “El filtro que le metió Fabiola a la foto para que no se note que Alcentro envejeció treinta años. Quedate con la que te cuide así”, “Alberto Filtrandez” y “A Alberto no lo cuida ni Fabiola” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la red social del pajarito, a favor y en contra del presunto accionar de la primera dama.

You May Also Like