Facilitarán a los bancos la información necesaria para vender dólares ahorro

En las entidades bancarias aseguran que esta situación de debe a que no cuentan con la información para verificar en forma inmediata si el potencial cliente recibe o no un plan social, un nuevo criterio de exclusión para hacer uso del cupo de US$200 por mes.

Al respecto, desde el BCRA confirmaron a Télam que el mecanismo tendrá garantizada la protección de datos de las personas, ya que los bancos no van a tener acceso a la base de Anses ni van a poder identificar el motivo por el que la persona podría no estar habilitada para la compra de dólar ahorro.

You May Also Like