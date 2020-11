Facundo Arana abrió un bar en Nordelta

“Lo que le pasa a Martín es que tiene ELA, no se conoce cura para esta enfermedad, pero está haciendo un tratamiento en los Estados Unidos. Invirtió todo lo que tiene para tratarse, pero su tratamiento se alargó y se quedó sin plata”, relató el marido de María Susini. “Martín tiene el espíritu en alto y eso ayuda. Él no solo dice que se va a curar sino que se va a sentar en su batería de nuevo. Entonces estoy empujando con todas mis fuerzas”, finalizó. (Paparazzi)

