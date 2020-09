Facundo Astudillo Castro: nuevas pruebas comprometen a los policías de la Bonaerense

Entre los resultados que aún se esperan de la DATIP, figura el análisis final al teléfono que utilizaba Facundo. Ni la compañía Claro ni la PFA pudieron dar precisiones sobre por qué no hay registros del último mensaje de texto que salió del aparato, alrededor de las 20:30 del 30 de abril y que recibió un amigo. “Igualmente, surgen datos de la triangulación y geolocalización que vinculan con otros puntos relacionados con la desaparición forzada”, aseguran desde la querella particular. (Diario Clarín)

You May Also Like