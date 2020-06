Fake news de 1999: el día que la exmodelo Mirta Massa no murió en un accidente de tránsito

“Ayer, la agencia Télam distribuyó el cable SIN102, a las 15.34, en el que rectificó la información dada el día anterior. El despacho decía lo siguiente: “Mirtha Massa, quien falleciera ayer (por anteayer) en un accidente automovilístico ocurrido cerca de la ciudad de Trenque Lauquen, no era la famosa ex modelo tal como habían informado fuentes policiales, confirmó hoy (por ayer) a Télam Martín Arribálzaga, abogado de la ex Miss Argentina”.

