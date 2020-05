Falleció Nelly, la famosa abuela motoquera de 91 años que recibió un regalo de La Renga

En una entrevista con el fotógrafo Patricio Bonaventura, la mujer recordó su primera moto, una Zanella 50: “Era una moto simple pero que me hacía renegar mucho con la cadena y esas cosas y era lo que yo podía manejar porque no tenía ni idea. Todos los años fui cambiando hasta que mi yerno me recomendó que comprara una Econo-90 porque era una moto muy usada por los mensajeros”.

You May Also Like