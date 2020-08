Falleció por coronavirus dirigente de ATE al que Alfonsín le dijo “a vos no te va tan mal gordito”

El dirigente gremial de Cultral Co, Sergio Valenzuela, quien fuera conocido por la famosa frase que el expresidente Raúl Alfonsín pronunció en el acto del centenario de la ciudad neuquina de Chos Malal, el 4 de agosto de 1987, cuando le dijo “a vos no te va tan mal gordito”, falleció por coronavirus, informaron hoy fuentes sindicales.

You May Also Like