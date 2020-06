Famosos del mundo despiden a Pau Donés

Las repercusiones por la lamentable muerte de Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo comenzaron a replegarse en las redes sociales donde los famosos del mundo de la música no pudieron ocultar su tristeza por esta noticia que tomó a todos por sorpresa. Pese a que se sabía que enfrentaba un duro cáncer de colon la actitud positiva con la que se mostraba no hizo suponer que pronto dejaría de estar entre nosotros.

Es así que algunos comenzaron a dejar sus mensajes de condolencias en redes sociales como Alejandro Sanz quien optó por solidarizarse con la familia de quien fuera el cantante de la banda que interpretó La Flaca: “Pau no sé qué decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ellos. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo” posteó en su cuenta de Twitter.

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a [email protected] Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 9, 2020

También dejó su mensaje la banda de música Estopa; desde su cuenta oficial compartieron una imagen del cantante con el mensaje: “Descansa querido compañero” y el hashtag #PauDones que ya comienza a cobrar trascendencia en redes sociales. Esto por la fuerte repercusión que causó la noticia de su fallecimiento a los 53 años cuando no hace más de dos semanas él mismo anunciaba desde redes sociales el lanzamiento de su última canción, que en pocas horas logró más de 200.000 reproducciones sorprendiendo al cantante y a los integrantes de la banda española.

Cabe recordar que Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo falleció luego de enfrentar un difícil cáncer de colon. El mismo le fue diagnosticado en 2015 cuando inmediatamente comenzó con el tratamiento que incluyó quimioterapia. Al siguiente año, él mismo se encargaba de anunciar que había logrado ganar esa dura pelea y se mostraba muy feliz. Pero su alegría duró poco porque siete meses después un nuevo tumor apareció y pese a luchar con todas sus fuerzas ya no pudo resistir los invasivos tratamientos.

https://www.instagram.com/p/CBNgbFQidtC/?utm_source=ig_embed&ig_mid=571A14B9-9A3A-403A-96FA-78F17B1EEBD6

Se va un grande, un gran luchador. Nos quedan sus canciones… Cuando esta carta recibas,

Un mensaje hay entre líneas… Nuestro sentido pésame a familiares y amigos.

Descansa en paz #PauDones #JarabeDePalo 🙏 pic.twitter.com/He43wt8pep — Hombres G (@hombresgnet) June 9, 2020

