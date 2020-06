Fanáticos de “Harry Potter” se cubren sus tatuajes de la saga tras los dichos transfóbicos de la autora

J.K. Rowling, la autora de la famosa saga, “Harry Potter”, se volvió tendencia mundial luego de sus dichos en Twitter rechazando la identidad de las personas transgénero. Primero afirmando que sólo las personas que menstruaban eran mujeres, continuó hasta decir que aceptar a alguien que se cambió de sexo como mujer es rechazar la experiencia de las que si lo son.

Esto despertó el repudio de cientos de miles de fans. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Eddie Redmayne y hasta la productora Warner Bros., salieron a pedir disculpas y a pedirle a sus seguidores que sepan diferenciar la polémica de la historia del joven mago. Sin embargo, muchos se sientieron descepcionados y algunos incluso se cubrirán los tatuajes que se habían hecho relacionados a la saga.

Vlad Caldwell, de 22 años, creció con su madre leyéndole los libros antes de dormir a él y a su hermano pequeño. “Era como sumergirse en otro mundo totalmente distinto cuando era pequeño. Sobre todo porque también salían las películas”, explicó en diálogo con BuzzFeed News.

Caldwell, que es un hombre transgénero, se hizo su primer tatuaje a los 18 años en su muñeca. Allí se tatuó el icónico símbolo de los Mortifagos, los secuaces del villano Lord Voldemort. “Me hice ese dibujo porque era un adolescente muy emocional. Aún veo las películas y las disfruto pero, hasta que no deje Rowling de decir cosas como esa, no puedo despegarla de su creación”, relató.

“Para ser honesto, no me sentí ofendido por los comentarios de J.K. Fue más bien un ‘aquí vamos de nuevo’. Estoy acostumbrado a que gente con muchos seguidores nieguen la ciencia lamentablemente. Ya venía pensando en cubrirme el tatuaje hace un tiempo por comentarios anteriores, pero esta fue la gota que revalsó el vaso”, dijo Finn H., un hombre transgénero de 32 años de quien no trascendió el apellido. El tiene tatuado unos anteojos con un rayo arriba.

Molly Knox Ostertag, es una novelista gráfica oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos, que se sometió al cambio de sexo. Ella es también una tatuadora que se ofreció a dar ideas para cubrir tintas de fans de Harry Potter. “J.K. Rowling me ha inspirado mucho tiempo pero ahora no puedo separar al autor de su trabajo. Ella comenzó esta cruzada y a mi me duele porque estamos en un tiempo de importantes cambios sociales”, opinó.

