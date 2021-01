Fanny Mandelbaum, picante contra Pampita

Luego de la opinión de Fanny, llegó el turno de Ángel de Brito, que en la misma tónica que la experimentada comunicadora, agregó sobre el accionar de Pampita: “Es lógico que aparezcan estas críticas. Un viaje con mucha gente, volver, no hacer el aislamiento. Ir a un velorio. Hay muchas cosas que no estuvieron bien…“.

Fue entonces que la periodista, de 83 años, disparó una crítica hacia la modelo y su actitud frente a los cuestionamientos: “ Se habla del viaje de Sergio (Lapegüe), de los viajes de los que no son famosos… O sea, me parece victimizarse de esa forma, como si fuera la única persona que tiene el virus, bueh… nada “.

