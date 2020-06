Fanny Mandelbaum recibió el alta médica, tras fracturarse la cadera

La salud de Fanny Mandelbaum despertó preocupación el fin de semana, tras conocerse la noticia de que había sufrido un accidente doméstico que le produjo una fractura de cadera . La periodista se encontraba internada desde el miércoles a la madrugada en el Sanatorio Mitre, donde fue intervenida quirúrgicamente .

Finalmente, la ex Grandiosas fue dada de alta en la tarde del domingo, y permanece en su domicilio, al cuidado de su hija. “Ya estoy en casa, tranquila. Quién iba a pensar que me iba a caer por culpa del cable de la computadora”, le dijo a LA NACIÓN , haciendo referencia al tropiezo que padeció. “Fue una caída moderna”, bromeó.

A raíz de la intervención, la periodista perdió mucha sangre, y por eso tuvo que recibir una transfusión. “Estoy bien, caminé por el sanatorio y seguiré la recuperación acá, en mi casa. Espero recuperar las fuerzas pronto, y que los valores me den bien también”, apuntó.

La caída de Mandelbaum ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles. “Yo soy noctámbula y me quedé en la computadora. Cuando me paré, me enganché con el cable y me caí al piso”, relató la periodista y psicóloga social. “Por suerte tengo una vecina amiga de hace años, que también es noctámbula, y ahí llamamos a la ambulancia. Me operaron el jueves “, continuó.

