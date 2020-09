Fase 3: “No creemos que con eso solo logremos bajar la cantidad de casos”, dijo el secretario de Gobierno

En ese sentido, explicó que no se permite que la gastronomía mantenga sus puertas abiertas –sólo delivery o retiro-; mientras que en indumentaria, calzado y juguetería la gente puede ir a comprar al comercio pero no ingresar, debe hacerlo en la puerta.

“El intendente dice que este sistema de fases, pasar de fase 4 a 3, por las actividades que involucra, comerciales o económicas, no genera una disminución tan significativa de circulación, por lo que no creemos que con eso solo logremos bajar la cantidad de casos”, estimó.

