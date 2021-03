Fede Bal abandonó la obra de teatro Mentiras inteligentes

Finalmente, el hijo de la capocómica concluyó: “Amé hacer Mentiras inteligentes. Y no dudo que muy pronto, un nuevo proyecto me volverá a juntar con ellos”. (Exitoina)

El influencer comunicó la noticia desde su cuenta de Twitter el pasado domingo. “¡Hola! Quiero contarles que después de pensarlo mucho, ya que no era una decisión fácil de tomar, he resuelto en común acuerdo con la producción de la obra, no continuar con mi participación en Mentiras inteligentes”, comenzó a relatar.

You May Also Like