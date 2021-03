Felipe Pettinato hizo una dura acusación sobre la madre de su hija

Un nuevo escándalo sacude a los Pettinato Esta vez, Felipe fue quien salió en los medios a contar una impactante interna familiar. A través de un mensaje de Whatsapp, le dijo a Ángel de Brito que su ex pareja y madre de Juana Michela, su hija.

“Me dice lo siguiente: por suerte estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida“, relató el conductor luego de aclarar que Felipe aún continúa internado bajo tratamiento psiquiátrico. Luego, prosiguió: “Mi ex mujer me fue infiel, desde el 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino“.

El mensaje concluye: “Mi hija está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente“.

Recordemos que el 8 de marzo se supo que Felipe había sufrido un brote en el cual habría intentado atacar a su madre y a su hermana. Tamara, en su momento, se molestó por las consultas que le hacían los periodistas y hasta acusó a De Brito de abusarse de un enfermo para tener rating.

Lo cierto es que el hijo de Roberto Pettinato sigue internado en una Clínica Psiquiátrica en post de su recuperación. (Pronto)

