Fernán Quirós confirmó que tres laboratorios se negaron a venderle vacunas a la Ciudad

“Desde el primer día que el jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, dijo que efectivamente podíamos también procurar la compra, nos relacionamos con todos los fabricantes de vacunas del mundo y las empresas privadas que en ese momento tenían vacunas -que son tres- contestaron que aún no habían podido cumplir con los compromisos con los estados nacionales, por lo cual hasta que no terminen de cumplirlos no podían dialogar sobre nuevos compromisos con estados subnacionales”, explicó el funcionario.

You May Also Like