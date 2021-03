Fernán Quirós: “Hay un problema técnico, nunca dije si me daban menos o más vacunas”

Quirós, quien recientemente explicó que no se vacunará hasta que no le corresponda “por edad”, aseguró que los trabajadores de la salud deben ser los primeros en vacunarse y explicó por qué recibieron la vacuna los trabajadores que acuden a las instituciones hospitalarias. “Primero, porque (los médicos) son los que más expuestos están. Segundo, porque si tenemos una nueva ola necesitamos que todos puedan trabajar, sin importar el rol que tengan. Y tercero porque si uno de ellos se enfermara, está en contacto con pacientes y enfermeros y contagiarlos podría ser dramático”, cerró Quirós.

You May Also Like