Fernán Quirós, sobre la aplicación de la Sputnik V: “Hemos decidido no hacer preinscripción”

Al respecto, el funcionario porteño sostuvo que “los vecinos entendieron que la pandemia aún no finalizó” y agregó: “Hubo un diagnóstico real de la ciudadanía de que esto no ha terminado”.

“Hemos decidido no hacer preinscripción, sino inscripción directa para no tener un listado largo de personas esperando recibir una vacuna que no sabemos cuando llega”, resaltó Quirós, al tiempo que destacó que la Ciudad se centrará en quienes pueden recibirla de forma inmediata.

