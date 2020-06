Fernández alertó por velocidad de contagios y dijo que “habría que volver a la cuarentena absoluta”

“Yo sé que hay demanda, de las ganas de salir a correr, de ir a comer un bife a un restaurant, de salir a comer con la familia un domingo. Yo quiero volver a la cancha más que nadie, ahora que Argentinos se clasificó a la Libertadores y no lo puedo ver jugar y me aparece el coronavirus”, apuntó.

“Lo que sí sé es que el problema todavía no está superado; por lo tanto, debemos movernos con mucho cuidado porque efectivamente corremos el riesgo de volvernos displicentes y no darnos cuenta de que podemos estar generando situaciones de contagio”, advirtió.

