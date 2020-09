Fernández anunció mejoras para las fuerzas de seguridad y pidió “responsabilidad” ante la pandemia

El presidente Alberto Fernández reconoció una “deuda” del Estado con las fuerzas de seguridad y anunció que ordenó “regularizar todos los ingresos no remunerativos de oficiales y suboficiales para que formen parte del salario en un tiempo no mayor de 18 meses” , en tanto que pidió “responsabilidad social y política” ante la pandemia de coronavirus.

