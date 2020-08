Fernández: “Es una discusión falsa la cantidad de miembros de la Corte”

Y disparó: “Mis modos se chocan con la hipocresía, pero me cuesta ser un hipócrita porque no lo soy”.

“Así que los del anterior gobierno son los principales beneficiados con esta reforma y me comprometo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron. El resto, es mentira”, remarcó el Presidente.

“La oposición, los exfuncionarios de Cambiemos fundamentalmente, deberían estar muy agradecidos con la reforma porque si tienen que enfrentar procesos penales no les va a pasar lo que les pasó a los funcionarios de Cristina Kirchner, porque no estamos con la doctrina Irurzun y no queremos que eso prospere”, agregó en referencia a las prisiones preventivas indiscriminadas.

