Fernández: “La Argentina se está poniendo de pie, vamos a superar la pandemia y el pasado”

“Nadie nos va a derrumbar en nuestro ánimo. La pandemia no ha terminado pero la industria se ha puesto en marcha. Gracias a Dios, no hemos visto brotes de enfermedad en las industrias, que han sabido aplicar protocolos. Sigamos trabajando así”, exhortó el mandatario al participar este mediodía en El Palomar del lanzamiento del nuevo Peugeot 208 y nueva plataforma global multienergética.

