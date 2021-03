Fernández: “Mi urgencia es con quienes no tienen casa; no acordar con los acreedores”

En el convenio “han entrado todos los gremios para posibilitar viviendas a los trabajadores”, ya que “darle una casa a una familia es dar tranquilidad, que no se la doy yo porque la han pagado y se ocupan de cumplir sus compromisos: ellos hacen un esfuerzo y el Estado también, algo que me gratifica y reconforta”, destacó Fernández.

“Cuando otros me apuran a negociar con el FMI, les digo que mi urgencia son los que no tienen casa ni trabajo y que quiero acordar con los acreedores pero en términos que no posterguen a los argentinos”, dijo el jefe de Estado desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

You May Also Like