Fernández: “No hay una Argentina central y una periférica”

El jefe de Estado sostuvo que, si “una vez por todas dejamos de lado lo que nos divide”, si no convirtiéramos cada problema que tenemos “en un problema político” y si se dieran cuenta que este virus que “ha matado a millones no tiene ideología y nos ataca a todos por igual”, tendríamos mejores oportunidades de combatirlo y “tener la Argentina que merecemos”.

