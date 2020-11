Fernández ratificó que entre enero y febrero podrían ser vacunadas 10 millones de personas

En ese marco, se quejó: “Escucho a algunos exministros que dejaron vencer vacunas que me explican cómo había que hacerlo. Son los que dejaron el sistema sanitario en situación calamitosa y no inauguraban hospitales para que la gente no sintiera que iban a los hospitales de Cristina (Kirchner). Son los que cerraron el Ministerio de Salud y ahora quieren explicarme cómo se hace; es como el colmo”.

You May Also Like