Fernando Burlando habló desde la clínica

Fernando Burlando continúa internado en una clínica de La Plata luego de sufrir un accidente el domingo al mediodía cuando estaba jugando al polo y se cayó del caballo.

En diálogo con Intrusos, el abogado contó que tienen “mucha sangre en los pulmones”, por lo que temen que se genere una infección. “Estoy muy dolorido, pero bastante bien. Dicen que no me puedo mover, pero yo me muevo igual“, contó.

“Los pulmones están saturando bajo al tener tantas fracturas en las costillas, hacen que no respire en protección. Respiro poquito para que no me duela el tórax. Me voy a internar a Buenos Aires, no me quedo más acá. Seguro me traslado yo y ni siquiera quiero que me traslade una ambulancia. Estoy tratando de negociar eso”, agregó.

Respecto al accidente, explicó que fue porque era una “yegua nueva”. “No era mía, se asustó en una montonerita de caballos. Ahí se paró un poquito de patas y como vio que no podía salir se bolió para atrás completamente, limpia. Me caí yo de espaldas y la cruz de ella en mi abdomen, de mi pecho. La saqué muy barata. Baratísima”, contó sobre el uso de animales para divertimento humano y los riesgos que eso implica, además del maltrato animal.

