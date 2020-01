Filosos tuits de Patricio Giménez para Moria

No se paran de criticar en las redes. ¡Él le dedicó una catarata de tuits muy fuertes!

No hay tregua entre Moria Casán y Patricio Giménez, el hermano de Susana. La one criticó ferozmente a Su por sus declaraciones sobre la situación del país y el cantante no se la dejó pasar. Primero avaló los dichos de su hermana y luego se refirió a Moria y sus vayainas en la radio. Esta le respondió en una serie de tuits y el hizo lo mismo aprovechando el choque que tuvo la diva cuando se dirigía al canal.

“El hermanito de la diva de otro sistema solar que siga cantando en pubs, gran ignorante de mi vida si piensa que decirme que la hermana la hizo mejor que yo. Si no me conoce ja“, escribió Moria en sus redes. “La cubrí a tu hermanita cuando la lleve a operar la nariz que se la habían destrozado y la banqué en uno de los tantos quilombos que tuvo cuando nadie le quería ir a su programa donde hacía bussines… El universo me ampare en que me compares hermanito“, agregó.

A todo esto, Patricio lanzó una catarata de tuits en donde atacó a Casán tras su choque:

Y yo quiero plantar alimentos en lugares publicos. Jaja veni a plantar marihuana @Moria_Casan ! Asi no te enojas conmigo! https://t.co/6b6Yf5w4eZ — Patricio Gimenez (@PatricioGimenez) January 9, 2020

Chicas… y ustedes que se dejen llamar “vaginas” solo por estar ahi. Disculpen pero me parece una denigración. Supongo que se sienten algo mas que una vagina. ¿O no? #incorrectas @Moria_Casan

Dedicame otra madrugada Mo! 🙌🏻😂 — Patricio Gimenez (@PatricioGimenez) January 9, 2020

Jaja @Moria_Casan tiene 5 “vaginas”… q lastimoso…. si mi amigo Jorge q tiene en estudio de abogados les llamara “vaginas” a las secetarias como lo verian? #bastadefalsosidolos Moria anda con tu chofer y retirate! — Patricio Gimenez (@PatricioGimenez) January 9, 2020

