Firme defensa de Matías Morla al médico de Diego Maradona

Cabe recordar que días atrás, las palabras de Morla por la misma red no favorecieron a la situación de Luque en la investigación judicial por el fallecimiento del exfutbolista. Muy por el contrario, su mensaje dejó al profesional de la salud en el ojo de la tormenta. “Es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines”, había indicado el abogado de Maradona, indignado por la muerte de su cliente y gran amigo.

