Fito Páez opinó sobre los shows por streaming

Por otro lado, reflexionó sobre su experiencia con la cuarentena: “ La naturaleza de lo que yo hago requiere de soledad. El trabajo previo a la sala de ensayo. La composición, la escritura. El trabajo previo a la edición. El trabajo previo a la composición. Eso te lleva estar mucho tiempo en una habitación. De alguna forma, tengo incorporado el mecanismo y le encierro no me ha vuelto tan loco, tan delirante. Si bien pasé momentos de angustia, como pasamos todos estos días tan extraños. Obviamente, uno es un privilegiado. Tengo mi techo, mi comida, estamos bien de salud ”.

You May Also Like