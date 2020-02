Flavio Azzaro fulminó a la Negra Vernaci

Aunque sus oyentes están acostumbrados al humor ácido de la Negra Vernaci, sus dichos sobre Jujuy generaron todo tipo de reacciones. A muchos -que no son seguidores de su ciclo ni su humor- no les gustó que comparara a la provincia con Bolivia y, especialmente, que le aconsejara al operador de su programa, La Negra Pop, que se fuera de vacaciones a otro lugar “con mar”.

Flavio Azzaro, aunque renunció a Fútbol al horno para recorrer el mundo con su novia, está informado y sabe qué pasa en la Argentina. Desde Tailandia, le brindó una entrevista a Ulises Jaitt para El show del espectáculo y la fulminó.

“Es una boluda, está loca”, empezó diciendo. Y se refirió directamente a sus polémicos dichos: “Se nota que no fue en joda, fue una hijaputez. Está medio gagá, se está poniendo boluda”.

“Un asco todo, todo el bloque. Cómo que vas de vacaciones a Jujuy y no podés disfrutar, se nota que gana buena plata Vernaci… Pero que no se olvide que trabaja en una radio popular. Pop es popular, lo que dijo no tiene nada de popular. Lo que dijo de Bolivia fue como algo malo. Lo dijo como si Bolivia fuese una mierda, como si Jujuy fuese una mierda como Bolivia”, sentenció.

Ante las críticas negativas, Vernaci pidió disculpas y se puso a disposición del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). (Ciudad Magazine)

Comentarios

comentarios