Flavio Mendoza, contra las restricciones nocturnas

Flavio Mendoza se quejó por las nuevas medidas del Gobierno para frenar la pandemia.

Luego del anuncio de las restricciones a la circulación nocturna para frenar el aumento de casos de coronavirus, Flavio Mendoza manifestó en Twitter todo su descontento.

“Ya hicimos bastante y demostramos la seguridad de ir a ver un teatro, circo o cualquier tipo de show con protocolo. No nos perjudiquen más, actúen con los que hacen las cosas mal fiestas clandestinas velorios con miles de personas pañuelo verde azul etc, no jodan más…“, escribió en la red social.

Ya hicimos bastante y demostramos la seguridad de ir a ver un teatro , circo o cualquier tipo de show con protocolo no nos perjudiquen más actúen con los que hacen las cosas mal fiestas clandestinas velorios con miles de personas pañuelo verde azul etc no jodan más … pic.twitter.com/9Qeg2rUVwE — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) January 8, 2021

En otro tuit, publicado el jueves, Mendoza adjuntó el comunicado de Comunicado de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) sobre la restricción de horarios nocturnos: “Basta de incoherencias x favor“, indicó.

Basta de incoherencias x favor https://t.co/Se9QkH3iPE — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) January 8, 2021

