Flavio Mendoza en contra de las medidas preventivas

Finalmente, el productor habló de la dura temporada que están viviendo sus colegas. “Estoy haciendo un año más social para todos, me hace bien, en este momento tenemos que ser solidarios todos con todos. Hay espectáculos que se están levantando porque no hay gente”, dijo Flavio. (Pronto)

“Siento que se puede convivir con el virus“, declaró el bailarín. “Fue muy duro. Me pegó fuerte eso de la gente que no tenía para comer. Fue algo dramático lo que vivimos y seguimos viviendo porque no se terminó, pero se abrieron un poco más las cosas”, agregó.

