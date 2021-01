Flavio Mendoza habló de la crisis económica que sufrió por el cierre de los teatros

El coreógrafo pudo repuntar desde que se reabrieron las salas y en esos momentos está liderando tres shows a la vez.

Flavio Mendoza está a full con sus tres obras de teatro, entre otras cosas, para recuperar el dinero que perdió en la cuarentena. En diálogo con América, el coreógrafo dijo que tuvo que vender un departamento y alquilar su casa de Carlos Paz para poder sobrellevar los gastos durante estos meses.

“En medio de la pandemia vendí un departamento y tuve que alquilar mi casa de Carlos Paz. Fue mucho dolor entregarla porque la armé con tanto esfuerzo y amor… Pero bueno, era la forma de pasar esta situación tan fea”, reveló uno de los exponentes de la escena teatral popular del momento.

Mendoza se encuentra liderando Tres empanadas, que es un espectáculo que hace con Flor De la V en Córdoba, y dos shows en Buenos Aires, Un estreno o un velorio y El circo del Anima.

“Estoy muy orgulloso porque los espectáculos tienen protocolos de mucho cuidado. Estamos volviendo a dar trabajo y eso me enorgullece, en Informados de todo. No sólo se sanitiza todo en cada función, sino que rotamos las butacas para que el público no se siente en los mismos lugares. He trabajado tanto en el protocolo como en lo que se ve arriba del escenario“, explicó sobre sus obras. (Pronto)

