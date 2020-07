Florencia Cahn: “La cuarentena se está cumpliendo poco y es mejor hacerla regulada”

“Cuando está por debajo de 1, los casos van bajando porque cada persona casi no puede contagiar a otra y cuando está en tres cada persona contagia a otras tres, pero no es el único parámetro en el que nos basamos”, precisó.

“El principal problema de esto es que los asintomáticos o quienes tienen pocos síntomas, como poca fiebre, tos y dolor de garganta muchas veces no consultan”, dijo y agregó que “por eso se amplió la definición de caso sospechoso y no es necesario tener fiebre para serlo”.

“Hay una cuarentena que se está cumpliendo poco”, sostuvo Cahn, y agregó que “siempre es preferible hacer una cuarentena regulada y no que se haga porque la gente se cansó y no se hace igual”.

You May Also Like