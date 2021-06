Foo Fighters reabrió el Madison Square Garden

“Aquí vamos, hijos de puta”, gritó Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, marcando que sucedería en las casi tres horas de rock’n’roll que vendrían a continuación en la reapertura del Madison Square Garden.

Fue el domingo 20 a la noche, después de tocar Times Like These. Fue el primer concierto en el World’s Most Famous Arena desde que comenzaron los cierres de Covid-19 allá por en marzo de 2020. Grohl hizo una pausa cuando terminó el tema, miró alrededor, sacudió la cabeza con asombro y dijo aquello de “Aquí vamo,s mother fuckers“.

El evento marcó el regreso a los conciertos en recintos cerrados con capacidad total en Nueva York.

Al concierto solo pudieron asistir personas que estuvieran 100% vacunadas, ya sea con las dos dosis de Pfizer o Modern, o con la única aplicación de Johnson & Johnson.

Después de 15 meses sin música en vivo, realmente se sentía surrealista estar gritando junto con 18.000 personas en un lugar abarrotado, cuenta Jonathan Cohen en Variety, uno de los asistentes privilegiados al recital.

Todos vacunados

La entrada requería prueba de la vacuna contra el Covid-19. Hubo informes de protocolo laxo por parte de algunos asistentes al concierto, aunque Cohen no presenció ninguno. En una nota similar, hubo una pequeña cantidad de manifestantes anti-vacuna afuera del Madison.

Pero luego de esperar tomando cervezas, todo el espectáculo parecía a la vez familiar y totalmente extraño. “Afortunadamente, uno no podría haber pedido un mejor rock de estadio que el de los Foos, quienes, con sus canciones y sonido del tamaño de un estadio, están bien preparados para estar a la altura de esta ocasión especial y ofrecieron emociones y sorpresas frecuentes a lo largo de su set de 24 canciones”, relata el cronista de Variety.

“Juntos, Madison Square Garden Entertainment Corp y Foo Fighters están haciendo historia en Nueva York al dar la bienvenida a los fanáticos vacunados a este icónico lugar para el primer concierto al 100% de capacidad en un estadio desde Marzo de 2020. Este importante momento marcará el primer concierto en este estadio en más de 460 días y el primer evento con asistentes 100% vacunados, en un nuevo respaldo rotundo al regreso de la música en vivo”, dijo la producción a cargo del espectáculo en un comunicado.

La banda liderada por Dave Grohl se anticipó, así, al ciclo de conciertos que hará Bruce Springsteen desde el sábado próximo, el 26 de junio en Nueva York, que se había presentado como el concierto que marcaría el regreso a las actividades en espacios cerrados tras las restricciones contra el coronavirus.

“El Madison Square Garden está listo. Hemos estado esperando este momento durante 15 meses y estamos emocionados de finalmente dar la bienvenida a una multitud llena de fanáticos de Foo Fighters completamente vacunados y rugientes”, dijo James Dolan, presidente ejecutivo y director ejecutivo de MSG Entertainment.

“Estuvimos esperando este día durante más de un año”, dijo Dave Grohl. “Y van a sentir muy fuertemente nuestra emoción por haber vuelto. Nueva York, estén listos para una larga noche de gritos juntos por los 26 años de Foos”.

¿La lista de las dos docenas de canciones? Times Like These, The Pretender, Learn To Fly, No Son of Mine, The Sky Is a Neighborhood, Shame Shame, Rope, Run, My Hero, These Days, Medicine At Midnight, Walk, Somebody To Love (cover de Queen, cantado por Taylor Hawkins), Monkey Wrench, Arlandria, Breakout, Creep (cover de Radiohead, cantado por Dave Chappelle), All My Life, Aurora, This Is a Call, Best of Your, Making a Fire, You Should Be Dancing y Everlong. (Clarín)

Comentarios

comentarios