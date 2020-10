Frederic dijo que ni la Policía de la Ciudad ni el SAME actuaron para prevenir el ataque

“Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones”, dijo la dirigente del PRO.

Y a continuación se preguntó: “¿Por qué no apareció en ningún momento el SAME, no se dio intervención a través del 911 a la Policía de la Ciudad y a profesionales que atienden estas circunstancias?” .

En tanto, en la entrevista que concedió esta mañana, la ministra planteó la necesidad de “hacer un análisis más profundo y contextual del escenario de los hechos, en principio porque el atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente sino una persona que está fuera de sí , que no responde a los patrones normales de comportamiento”, con lo cual “eso hace que la situación sea más difícil de resolver”.

You May Also Like