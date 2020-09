Fuerte acusación contra Barby Silenzi

Luego fue consultada sobre el motivo de su pelea con la actual novia del cantante. “Le prometí a mi bella hija que no íbamos a hablar del tema. Más cuando hay niños de por medio. Eso sí que no me la vuelvan a tocar o mato a cualquiera“, contestó Valeria haciendo referencia a unos supuestos maltratos de Barby con su pequeña Alma.

Así fue como Aquino reveló en su cuenta de Instagram que prefiere no tener más contacto con la bailarina. “Desde el cumple de Alma (la hija que tuvo con El Polaco) decidí no hablar nada más“, le respondió a un usuario de la red social.

You May Also Like