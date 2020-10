Fuerte crítica de Beto Casella a Gisela Barreto por el aborto legal

Aunque todos en el panel, en mayor o menor medida, estuvieron de acuerdo con su línea de pensamiento, quien se mostró más vehemente en su devolución fue Carla Czudnowsky: “La modalidad del escrache ha crecido muchísimo en pandemia, de la misma manera que la muerte de mujeres por abortos clandestinos y la violencia hacia las mujeres. No puede ni escrachar ni desinformar, porque muchas veces Gisela da información mentirosa, falaz. Se preocupa por los abortos y no por los números de pobreza de nuestro país. Cuando se preocupan tanto por la vida, que se preocupen por todas las instancias de la vida de las personas“. (La Nación)

Sobre este punto fue directamente Casella a la hora de su análisis: “ Nosotros en general tenemos una opinión más o menos parecida en todo el grupo en cuanto a la legalización, y que se pueda facilitar todo, especialmente para chicas que están solas en la vida. Pero absoluto respeto para los que piensan lo contrario, que posiblemente son mayoría. Nosotros tenemos claro que la Argentina no es Palermo ni la capital, es de Ushuaia a la Quiaca, es un enorme país donde se piensa diferente. Si en algún momento se votó en contra, se tiene que respetar, y respetamos también a Gisela Barreto, independientemente de que se pueda hacer una humorada, que tomó ese estandarte. Ahora, ¿de dónde salió que se ponga a escrachar gente, tildándolos de asesinos? ¿Quién se lo aconsejó? ¿Se volvió loca? Esto es mucho. No puede postear fotos de gente diciendo que porque tienen otra idea son asesinos “.

