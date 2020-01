Fuerte cruce entre Mica Viciconte y Carolina Papaleo

Las panelistas de Incorrectas discutieron al aire y la situación casi pasa a mayores.

Aunque lleva varios años al aire, y Moria Casán tiene buena onda con todos sus compañeros, Incorrectas sigue sin poder superar un problema que acompaña al ciclo desde sus inicios: la pésima relación que hay entre todas sus panelistas.

La mala onda se siente en el aire y, a diferencia de otros programas similares, en ningún momento se logró entablar, aunque sea, un vínculo cordial entre las panelistas del ciclo. De hecho, en la tarde de ayer, hubo un enfrentamiento muy violento entre dos de sus figuras más importantes: Carolina Papaleo y Mica Viciconte.

Vicicionte estaba en un móvil con Incorrectas desde Carlos Paz y, como no tenía una televisión cerca, veía todo lo que pasaba desde el celular. Al parecer, la novia de Cubero escuchó como Papaleo la criticaba desde el piso del programa y salió a responderle con todo.

“¡No estoy con el celular, estoy viendo la nota de Nora Cárpena! Comentó Papaleo de atrás que yo estaba pelotudeando. El comentario por atrás está de más porque ¡no estoy pelotud****!”, disparó Viciconte, furiosa con su compañera.

“Si querés que nos “agarremos” a trompadas no tengo problema, no hay drama. Estás en cámara, o mirás por un monitor o pedile a alguien que te tenga el celular, porque salís en cámara mirando el celular, no se sabe que estás mirando el programa”, le respondió picante Papaleo. (Revista Pronto)

