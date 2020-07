Fuerte cruce entre Nacha Guevara y Lizardo Ponce

La artista destrozó al periodista y, desde la tribuna, Yanina Latorre salió a defenderlo. ¡Se dijeron de todo!

Sin lugar a dudas Lizardo Ponce se convirtió en uno de los influencers de la cuarentena gracias a sus divertidos vivos de Instagram con Yanina Latorre, La Faraona, Santi Maratea, y por sus entrevistas a distintos famosos como Lali y Sebastián Yatra. Sin embargo, el debut del periodista en el Cantando 2020 no fue tan feliz como lo esperaba, porque Nacha Guevara lo destrozó a tal punto que lo hizo llorar.

Luego de interpretar “Nada fue un error”, de Coti Sorokin, Nacha comenzó con su devolución y anticipó que no se explayaría mucho: “Lucía (por la partenaire de Ponce) tenés muy buena voz. Voy a ser muy breve: para mí todo esto fue un error. Mi puntaje es un 4“.

Enseguida, Lizardo le pidió: “Me gustaría que me digas algo para saber en qué mejorar para la próxima“. Grave error, porque la jurado lo aniquiló: “Estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego, y jugas mucho con la pantalla pero no interiorizas nada de lo que hacés. Ese es un trabajo largo y requiere una decisión que solo vos podés tomar. Mi consejo sería introvertite más, menos hacia afuera, tu mundo interior es rico pero lo desperdicias haciendo a veces pavadas que no te suman“.

“¿Qué pavadas?“, preguntó el participante, algo enojado, mientras Yanina Latorre desde un costado se reía. “La cosa de la comunicación artificial, no porque sea tecnológica es artificial, es porque la hacés desde un lugar artificial. Sos un chico joven, estás en la búsqueda, lo aprecio eso, pero por eso te digo andá a tu interior, vas a encontrar todas las respuestas que estás buscando. Hay muchos caminos, y cada uno tiene que elegir el que lo hace feliz“, sentenció Guevara.

“Yo elegí divertirme, la pasé bien y con eso me alcanza“, respondió él, tajante. “Buenom si con eso te alcanza me parece perfecto pero a mí no”, arremetió Nacha.

Fue entonces que le dieron la palabra a Yanina Latorre, quien estaba alentando a su compañero virtual: “Me da risa, me parece duro para Lizardo hacerlo sentir mal porque vino acá, se expone, se viene a divertir, es una persona joven, con un montón de cosas a favor, no está bueno tratarlo de frívolo porque hace divertir a la gente. Hay gente que amarga a la gente y él la hace divertir“.

La integrante del jurado prefirió no seguir con la discusión, y Lizardo, entre lágrimas, explicó: “Hice lo que pude, nunca intenté cancherear nada. Creo que si no puedo cantar bien voy a tratar de buscar por otras partes. Voy a intentar mejorar“.

“Sos mucho más de lo que vos te das cuenta. Por tantos años de estar haciendo esto tengo una mirada más fina y sé ver más allá de la apariencia. Por eso te digo que busques en tu interior porque ahí hay mucha riqueza“, expresó Nacha, con un tono más calmo.

“Te agradezco de verdad, recién no te estaba diciendo nada de mala forma, lo tomo de verdad y en cada ensayo intentaremos dar lo mejor y enfocarnos en eso de verdad“, respondió él. Pero, una vez más, todo se volvió a desmadrar: “Vengo a divertirme, que es lo más importante. En un momento como en el que estamos, si la gente se rió de mí, de lo que hice, bienvenido sea, para eso estamos acá. Si quieren escuchar solo cantantes vayan a Spotify“.

Esa última frase desafiante volvió a despertar la furia de Nacha: “Queremos escuchar artistas. Un artista no tiene por qué cantar bien, solamente con que sea afinado y tenga esa conexión de la que te estoy hablando puede conmover a la gente. A mí no me conmueve una voz buena sino un corazón generoso en el escenario”.

“¿Tanto detectaste mi corazón en la canción?”, le cuestionó Lizardo. “Cuando estamos en el escenario nos desnudamos, ahí aparece todo. Hay que ver si tiene el valor de destapar la coraza“, concluyó ella.

