Fuerte defensa de Rocío Guirao Díaz de la polémica maquinita facial

En el último tiempo, en las redes sociales de muchas famosas argentinas se percibió una masiva promoción de una maquinita para embellecer el rostro. Sin embargo, ese repetida interacción fue puesta bajo la lupa dado que el accionar se inscribiría en lo que se llama “estafa piramidal”. El “negocio” sería recomendar el producto para que más personas lo compren y poder ganar un dinero.

Uno de los nombres asociados a esta acusación fue el de Rocío Guirao Díaz, modelo que no solo defendió el producto y la empresa, sino que detalló cómo es el negocio detrás de esta controversial maquinita estética.

“Recibí muchos mensajes sobre qué opino de la LumiSpa. Me siento en la responsabilidad de contarles porque yo la promocioné un montón. A mí esta maquinita, que la compré porque yo tenía ganas y nadie me obligó, me da resultados. Yo no era constante limpiándome, me costaba mucho seguir cualquier tipo de tratamiento y con esta maquina logré que se me haga más fácil. Es por eso que la recomiendo y ustedes no tienen ninguna obligación de comprarla. Como tampoco tienen la obligación de copar mis calzas, mis trajes de baño ni mis cremas. Yo comparto mis rutinas, pero nadie está obligado a comprar“, comenzó diciendo la modelo en la secuencia de historias que subió a Instagram.

Luego se centró el en el negocio paralelo de usar o promocionar este producto: “Ahora vamos a la parte de la bendita pirámide. Me da mucha risa porque las escucho hablar sin fundamentos. No es piramidal. Alguien que metés en tu equipo puede ganar muchísimo más que vos. Y estoy contenta de haber armado equipo porque muchas de mis amigas se quedaron sin trabajo durante la pandemia y hoy están teniendo un ingreso. Eso me pone muy feliz. Ah, y no hay obligación de compra. Te podés meter en este negocio sin tener que comprar ninguna máquina. La empresa te da herramientas para que puedas vender online sin tener la obligación de comprar. Habiendo dicho todo esto, me parece que tenemos que dejar de criticar un poco todo lo que no aceptamos o no entendemos. Tenemos que evolucionar como sociedad y aceptar que el otro puede promocionar lo que se le da la gana. Está en vos consumirlo o no… Dejemos de criticar, unámonos. Seamos un poco más generosos”.

