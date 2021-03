Fuerte denuncia contra Masterchef Celebrity

Muy notorio como en la edición de Masterchef cortan las devoluciones de Martitegui que rozan el maltrato y no las ponen al aire. Sobre todo a Flavia quien lo fustigó públicamente.. Justo su devolución a ella al aire .. no está! Justo hoy! #tongo

Señor @germantegui le tengo respeto ,no creo q lo de ayer haya sido con mala onda. Ud sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Reponsabilidad. Trabajo y soy una señora ! El reto de colegio estuvo de más pero son cosas que pasan en las grabaciones ! @MasterChefAR ❤️

El cruce quedó ahí, pero la conductora decidió retomar la discusión en Twitter, donde le dejó un mensaje al jurado del certamen. “Señor Germán Martitegui, le tengo respeto. No creo que lo de ayer haya sido con mala onda. Usted sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad. Trabajo y soy una señora. El reto de colegio estuvo de más, pero son cosas que pasan en las grabaciones“, escribió.

You May Also Like