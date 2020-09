Fuerte discusión de Jorge Rial con Morena y Rocío por su salida a un bar

La apertura de bares y restós en la ciudad generó un fuerte debate en plena pandemia. La discusión llegó al seno de las familias y Jorge Rial contó la discusión que mantuvo con sus hijas, Morena y Rocío, quienes el último fin de semana salieron con amigas a tomar algo.

El conductor de Intrusos arrancó reflexionando: “Nadie prohíbe salir pero con la distancia social y el respeto al otro. El respeto al laburante porque el que te está sirviendo la birra está ahí por laburo, no está jodiendo. Hace cuatro meses que no labura, se está ganando el mango y arriesga su vida por vos, que tenés ganas de tomar una birra”.

Y contó que varios le reprochaban que sus hijas salieron a un bar: “Ayer me decían algunos que mis hijas, que tienen 20 y 21 años, salieron. Obvio que salieron. Y las cagué a pedos, quiero decirles por las dudas para que lo sepan”.

El periodista explicó el por qué de su enojo: “¿Por qué? Porque son jóvenes y está bien que salgan, pero se sacan fotos sin barbijo. Y les dije ‘¿por qué sin barbijo la foto?’. Me dicen que fue para la foto pero igual. Me preguntan ‘¿querés que tome cerveza con el barbijo?’. No, claro que no soy tan tonto todavía pero hay que dar el ejemplo”.

