Fuerte discusión entre Sol Pérez y un seguidor por el “impuesto al influencer”

“ Nunca leí una forrada semejante. Te cuento para vos, que sos un boludo, que yo ya pago impuestos por eso. Las marcas que me pagan por subir cosas las facturo. Besos, boludo “, respondió, devolviéndole con creces el insulto. Luego, agregó: “ Y si fueras un poquito inteligente, cómo vas a pagar por una red social que es gratuita y por la cual la gente no te paga para seguirte. Es decir que por la cantidad de seguidores no tenés un ingreso… “.

La alusión al pago de impuestos no fue gratuita. En febrero la conductora tuvo una serie de entredichos con el economista liberal Javier Milei , luego de que ella defendiera la importancia de que el Estado pueda recaudar a través de distintos gravámenes. Fiel a su estilo, en esta ocasión Pérez no dejó pasar el desafortunado comentario del seguidor y le contestó.

De ser aprobado el proyecto, los influencers deberán acompañar esos posteos remunerados con el hashtag #PublicaciónPaga.”Impuesto al influencer. Sí, leíste bien. Impuesto al IN FLU EN CER. Si sale, me va a poner feliz por todos los influencers que hablaron bien del kirchnerismo y en especial por la boluda de Sol Pérez que estaba a favor de los impuestos“, escribió un usuario de la red del pajarito.

