Fuerte queja de Belu Lucius contra la producción de MasterChef Celebrity

Enojada, la instagramer criticó la edición que hicieron de sus palabras: “No me gustó cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Rocío. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo“.

Belu Lucius venía invicta en lo que respecta a escándalos en lo que va de su participación en MasterChef Celebrity. Pero ayer hubo una situación que no le gustó y la instagramer no dudó en quejarse con la producción del ciclo.

